مدرب الاتحاد الأسبق: رفضت الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح دينيس لافاني المدير الفني الأسبق لنادي الاتحاد السكندري بأنه رفض تولى تدريب الأهلي والزمالك أثناء تجربته بالدوري المصري، مفضلًا العمل في الدوري السعودي.

وقال لافاني في تصريحاته لصحيفة "كيك أوف" الجنوب إفريقية: "في 2014 عندما كنت أتولى تدريب الاتحاد السكندري قدمت موسمًا رائعا، وإهتم بي الفريقان الكبيران في الكرة المصرية الأهلي والزمالك، لكني انتقلت إلى السعودية (نادي نجران)."

وقاد دينيس لافاني الاتحاد السكندري في 19 مباراة واستطاع أن يحقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 8 وخسر 4.

ويمتلك لافاني خبرة إفريقية طويلة بعدما تمكن من قيادة أندية عديدة في مختلف بقاع القارة، غير أن تجربته مع نجران السعودي لم تدم إلا مباراتين فقط.