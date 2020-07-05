بسبب غموض الأجندة الدولية.. الجهاز الفني للمنتخب يضع عدة سيناريوهات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

وضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، أكثر من تصور وخطط بديلة تتناسب مع كل التحديات التى تواجه الغموض الذى يحيط بمواعيد الأجندات الدولية بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا .

واجتمع البدري مع معاونيه محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر مدرب الحراس، لمناقشة كل السيناريوهات المطروحة لارتباطات المنتخب فى المرحلة المقبلة خلال أجندة شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين

Advertisements

ومن جانبه، أكد محمد بركات مدير المنتخب، أنه سيعرض كل طلبات الجهاز الفنى وجميع تصوراته علي اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة لمراعاتها مستقبلا.

وأوضح بركات أن الجهاز الفني وضع ثوابت تسير علي كل الاحتمالات المنتظر حدوثها اولا بتحديد أسبوعا قبل كل تجمع للمنتخب في حالة تحديد مباريات رسمية بأجندتى شهري أكتوبر ونوفمبر .

وشدد مدير المنتخب، على ضرورة متابعة أعضاء الجهاز الفني لمنتخبات المجموعة أنجولا وليبيا والجابون تحسبًا لتحديد مواجهتهما خلال الاجندة الدولية القادمة في بداية تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.