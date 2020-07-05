ردًا على رئيس سموحة.. ناصر ماهر: قرار احترافي الخارجي مؤجل وليس مرفوض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف ناصر ماهر صانع ألعاب فريق الأهلي والمعار لصفوف سموحة، أن ما تردد عن رفضه العرض البرتغالي غير صحيح.

وأضاف ناصر ماهر من خلال تغريدة له عبر صفحته على "تويتر" :"للتوضيح فقط. كل ما قيل عن رفضي عرض البرتغال غير صحيح، ولم أتخذ أي قرار حتى الآن".

وتابع :"تركيزي خلال هذه الفترة هو استكمال مباريات الدوري الممتاز مع نادي سموحة بصورة جيدة، وبعدها سأتخذ القرار .. شكرًا لكم وأتمنى دعمكم".

وكان نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي قدّم عرضًا للأهلي من أجل الحصول على خدمات ناصر ماهر على سبيل الإعارة.

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في المقابل، أعلن محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة في تصريحات عبر "الخليج 365"، أن اللاعب يرحب بالبقاء وهو ما جعله يرفض فكرة الاحتراف في ناسيونال ماديرا البرتغالي.

ومن المقرر أن يتم استئناف مسابقة دوري we المصري مرة أخرى في السابع من أغسطس المقبل بعد توقف دام أربعة شهور بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

جدير بالذكر أن ناصر ماهر انتقل إلى صفوف سموحة قادمًا من الأهلي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.