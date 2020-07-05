مرتضى يُعلن مفاجأة لجماهير الزمالك الخميس المقبل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، انه سيكشف عن مفاجأة مدوية لجماهير نادي الزمالك الخميس المقبل.

وذكرت الصفحة الرسمية لمرتضى منصور:" يكشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن مفاجأه مدوية للجماهير البيضاء في قناه الزمالك فى الحادية عشرة مساء الخميس المقبل".

وفي سياق اخر، أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه بالامر الواقع الزمالك نادي القرن الحقيقي، مشيرا الى أن يوم ٩ من شهر يوليو ستكون الاحتفالية كل عام.

وعقد مرتضى منصو مؤتمرا صحفيا داخل نادي الزمالك، وسبق ووجه الدعوة لرموز النادي بجانب عدد من مسؤولي صفحات جماهير الزمالك بمواقع التواصل الاجتماعي.

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وقال مرتضى منصور خلال المؤتمر "ليس من حق الأهلي تقديم شكوي ضد الزمالك بسبب لافتات نادي القرن الحقيقي الذي قام مجلس الإدارة بوضعها أعلى أسوار النادي".

وعلى صعيد فريق الكرة بالزمالك، أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أنه بعد ظهور نتيجة المسحة الطبية للفريق سيسافر اللاعبين إلى برج العرب لإقامة معسكر هناك.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك، إن الجهاز الفني قرر أن يقام معسكر للفريق لمدة 14 يوم في برج العرب، استعدادا للمرحلة المقبلة.