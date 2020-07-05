مصدر بالكاف يرد.. هل يتولى جاساما مباراة الأهلي والوداد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

نفى مصدر من داخل لجنة التحكيم بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، صحة ما تردد عن تولي الحكم الجامبي بكاري جاساما إدارة مباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي، في إطار مباريات دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأفاد المصدر في تصريحات عبر صحيفة "هسبورت" المغربية، اليوم الأحد، أن الاتحاد الأفريقي لم يستقر على حكم مباراة الأهلي والوداد.

وكشف المصدر، أن تعيين جاساما لإدارة هذه المباراة قد تكون مستبعده بسبب علاقته المتوترة مع نادي الوداد البيضاوي المغربي إلى جانب وجود عدة خيارات أمام "كاف".

Advertisements

وأوضحت الصحيفة المغربية، أن كل من الأهلي والوداد يرفضوا تولي جاساما المباراة نظرًا لعلاقته المتوترة مع مسئولي الناديين.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بالوداد في دور نصف النهائي من مباراة واحدة فقط بعد قرار "كاف" بإقامة مباراة فاصلة على ملعب محايد، إلا أنه لم يتم اختيار المكان الذي سيحتضن هذه القمة.

"كاف" أيضًا قرر إقامة مباراة الأهلي والوداد في سبتمبر المقبل على أن يلتقي الفائز من هذه المواجهة بالفائز باللقاء الآخر والذي سيجمع بين الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي.

جدير بالذكر أن قرارات "كاف" جاءت على خلفية انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والتي أدت إلى تأجيل العديد من المناسبات الأفريقية في جميع البطولات.