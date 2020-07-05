مانشستر سيتي يسقط أمام ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي

فاز ساوثامبتون علي ضيفه مانشستر سيتي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.
سجل الهدف الوحيد في المباراة تشي آدمز لاعب ساوثامبتون في الدقيقة السادسة عشر ، بعدما استغل لاعبو فريقهخطأ فادح من زينتشينكو لاعب السيتي، ليقطعو من الكرة ويمرروها لآدمز الذي استغل تقدم الحارس إيديرسون مورايش عن مرماه وسدد كرة ساقطة بعيدة المدى من منتصف الملعب سكنت الشباك
وبتلك النتيجه يحصد ساوثامبتون ثلاث نقاط، ليصل إلي النقطة 43 محتلا المركز الثالث عشر من ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، بينما يظل مانشستر سيتي محافظا علي وصاف البطولة برصيد 66 نقطة.
يذكر أن مانشستر سيتي قد حقق فوزا ثمينا علي نظيره ليفربول المتوج باللقب للموسم الحالي، في المباراة السابقة التي جمعت بينهما ضمنمنافسات الجولة الثانية والثلاثين من البطولة.
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