بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال اليوم 5-7-2020 في الدوري الاسباني

تقدم لكم بوابة الوفد الإلكترونية خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال والتي ستجمع بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب لاسيراميكا في الجولة 34 من ملعب لاسيراميكا في الجولة 34 من الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم . وأعلن المدير الفني كيكي سيتين عن تشكيل برشلونة أمام فياريال وجاء كالأتي: تشكيل برشلونة أمام فياريال وجاء كالأتي: الحارس: تير شتيجن خط الدفاع: البا - لينغليت - بيكيه - سيميدو أمامهم: بوسكيتس Advertisements في الوسط: فيدال - روبيرتو خط الهجوم: جريزمان - سواريز – ميسي لمشاهدة مباراة برشلونة وفياريال اضغط هنا

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