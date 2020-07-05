كيكي سيتين يعلن تشكيل برشلونة أمام فياريال

أعلن المدير الفني كيكي سيتين تشكيل برشلونة أمام فياريال في المباراة التي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب لاسيراميكا في الجولة 34 من ملعب لاسيراميكا في الجولة 34 من الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم . وجاء تشكيل برشلونة كالآتي: الحارس: تير شتيجن خط الدفاع: البا - لينغليت - بيكيه - سيميدو Advertisements أمامهم: بوسكيتس في الوسط: فيدال - روبيرتو خط الهجوم: جريزمان - سواريز – ميسي

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