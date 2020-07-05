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كيكي سيتين يعلن تشكيل برشلونة أمام فياريال

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أعلن المدير الفني كيكي سيتين تشكيل أمام فياريال في المباراة التي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد على

ملعب لاسيراميكا في الجولة 34 من الدرجة الأولى لكرة القدم .

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:   

الحارس: تير شتيجن

خط الدفاع: البا - لينغليت - بيكيه - سيميدو

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أمامهم: بوسكيتس

في الوسط: فيدال - روبيرتو

خط الهجوم: جريزمان - سواريز –

 

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