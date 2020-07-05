محسن رمضان: أعشق الأهلي منذ الصغر وسأقاتل للفوز بالبطولات

محسن رمضان، لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد، المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، عبر عن سعادته الكبيرة، بإتمام الاتفاق على انتقاله إلى صفوف الفريق بداية من الموسم الجديد، مؤكدًا أنها خطوة مهمة للغاية في مسيرته .

وأوضح اللاعب أن إتمام الاتفاق على ضمه جاء بعد أن أنهى إعارته مع نادي مضر السعودي، وقام نادي هليوبوليس بإرسال الاستغناء الخاص به للنادي، تمهيدًا لقيده مع فتح باب الانتقالات للموسم المقبل، مشيرًا إلى أنه لم يتردد في اختيار اللعب للأهلي، على الرغم من العروض التي تلقاها من أندية داخلية وخارجية أبرزها من فرنسا وإسبانيا.

وأشار محسن رمضان إلى أنه يعشق النادي الأهلي منذ صغره، كما أنه نشأ في عائلة أهلاوية، لذلك كان ارتداء قميص الأهلي هو حلم العمر بالنسبة إليه، مؤكدًا

أن هذه الخطوة تأخرت عدة مواسم بسبب تمسك نادي هليوبوليس باستمراره خلال الفترة الماضية.

وأكد أنه يشعر بمسئولية كبيرة بعد تحقيق حلم الانضمام إلى الأهلي، في ظل حفاوة الاستقبال التي وجدها في النادي ومن زملائه اللاعبين خلال مشاركته لأول مرة في التدريبات، واصفًا ذلك بالشعور الذي لا يصدق، خاصة أن اللاعبين الكبار أمثال إسلام حسن وإبراهيم المصري وممدوح طه يعدون قدوته في الملاعب، ومن ثم يأمل في أن يكون إضافة لهم.

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وأضاف محسن رمضان أن طارق محروس، المدير الفني للفريق، تحدث معه عقب الانضمام إلى التدريبات، وأكد أهمية المرحلة المقبلة، التي لا مجال فيها سوى الفوز بكل البطولات، مؤكدًا أنه يعرف ويقدر جيدًا

التحديات التي يخوضها النادي بشكل مستمر، وسيقاتل في الملعب حتى يكون عند حسن ظن الجهاز الفني والجماهير، وسيبذل قصارى جهده من أجل الفوز بالبطولات.

وأشار إلى أن المنافسة بين اللاعبين قوية، وهو ما يميز النادي الأهلي، ويصب في صالح الفريق بشكل عام، وكل ما يشغله في الوقت الحالي هو إثبات ذاته وأن يكون على قدر المسئولية، ويحقق الفريق الفوز بغض النظر عن المشاركة في المباريات، مؤكدًا أن الموسم المقبل يحمل تحديات كثيرة، ويحتاج إلى القتال من أجل الفوز بالألقاب والبطولات.

وأكد محسن رمضان أنه يقدر جيدًا جماهير النادي الأهلي، وسعيد جدا برسائل الدعم التي تلقاها عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي منذ انتقاله إلى النادي، وهو ما يمنحه دفعة معنوية كبيرة، تساعده على القتال للفوز بكل البطولات من أجل إسعاد تلك الجماهير.

وطلب محسن رمضان من جماهير الأهلي الاستمرار في دعم ومؤازرة الفريق، مشددًا على أن الموسم المقبل سيشهد منافسة قوية للغاية على كل البطولات، خاصة أن الأهلي لن يفرط في فرصة التتويج بكل الألقاب.