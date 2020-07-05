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السد القطري يمدد عقد مدربه تشافي

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أعلن نادي السد القطري في بيان رسمي اليوم الأحد، تجديد عقد مدربه النجم الإسباني السابق تشافي هرنانديز عاما إضافيا، حتى

نهاية موسم الموسم المقبل.

وقال بيان السد عن تشافي: "سعيد بتجديد العقد مع السد والذي

سوف يستمر للعام الثاني على التوالي 2020-2021".

 في خطوة تخفف إلى حد كبير الحديث عن احتمال عودته قريبا إلى ناديه السابق الإسباني لتولي تدريبه خلفا لكيكي سيتيين.

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