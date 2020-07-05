السد القطري يمدد عقد مدربه تشافي

أعلن نادي السد القطري في بيان رسمي اليوم الأحد، تجديد عقد مدربه النجم الإسباني السابق تشافي هرنانديز عاما إضافيا، حتىنهاية موسم الموسم المقبل.
وقال بيان السد عن تشافي: "سعيد بتجديد العقد مع السد والذيسوف يستمر للعام الثاني على التوالي 2020-2021".
في خطوة تخفف إلى حد كبير الحديث عن احتمال عودته قريبا إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني لتولي تدريبه خلفا لكيكي سيتيين.
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