أبو جريشة: غموض حول عودة خماسي الإسماعيلي

قال محمد محسن أبوجريشة مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى إن الدراويش بحاجة لفترة شهر على أقل تقدير من أجل الاستعداد لعودة منافسات كرة القدم من جديد.

وأضاف فى تصريحات خاصة للمركز الاعلامى :”توجد تحفظات على استئناف الدوري حاليا، وإن كان هو قرار اتحاد كرة القدم في النهاية ، لكن نحن كأفراد في المجال الرياضي لا بد أن يكون لنا

رأي أيضا، وفي رأي أن عودة الأنشطة حاليا صعبة”.

وواصل :” نرغب بالتأكيد فى لعب كرة القدم وعودة الحياة لطبيعتها، لكن لدينا مايزيد عن دور كامل من المباريات متبقية متى سنلعبهم وكيف؟ ، كنت أتمنى انطلاق دورى جديد بعد حصول جميع الفرق على فترة استعداد كافية”.

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وأتبع مدرب الإسماعيلى :”لدينا استراتيجية وخطط نسير بها من أجل وصول اللاعبين لأعلى جاهزية بدنية وفنية ، لاجديد بشأن اللاعبين الأفارقة فى ظل غموض الرؤية حول موعد وصولهم نظرا لعدم فتح المطارات حتى الأن”.

وكان سافر خماسي الإسماعيلي الفلسطيني همام طارق والتونسي فخر الدين بن يوسف والغيني بيكيتي سيلفا والكيني باتريك كادو والناميبي بنسون شيلونجو إلى مواطنهم في بداية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأتم أبوجريشة :”سنقوم برفع الحمل التدريبى للاعبين بشكل تدريجي على أن يتم تحديد موقف الوديات اعتبارا من الأسبوع الثانى للتدريبات”.