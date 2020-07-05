الإسماعيلي ينعي رجاء الجداوي

يتقدم مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بخالص التعازى والحزن والأسى لوفاة الفنانة رجاء الجداوى التى رحلت عن دنيانا اليوم بعد إصابتها بفيروس كورونا وذلك عن عمر يناهز 81 عاما .

وتعد الراحلة زوجة “حسن مختار” نجم حراسة مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر فى الستينيات والحاصل على لقب كأس أفريقيا للأندية أبطال الدورى موسم 69-70.

ولدت الفنانة رجاء الجداوى بمحافظة الإسماعيلية يوم 6 سبتمبر عام 1938 ، ودائما ما اشتهرت بمساندتها للدراويش وعشقها لكرته الجميلة.

رحم الله الفقيده الغالية واسكنها فسيح جناته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وإن لله وإنا إليه راجعون.

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وعلي جانب اخر، واصل الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الاسماعيلى تدريباته اليومية ، حيث

أدى الفريق مرانه عصر اليوم على الملعب الفرعى .

اشتمل التدريب على حصص بدنية خفيفة للاعبين من أجل الارتقاء بالمعدلات البدنية تصاعديا بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين اجباريا لمدة تخطت حاجز ال ١٠٠ يوم .

بدأ المران بمحاضرة أكد فيها المدير الفنى الفرنسى ” ديديه جوميز للاعبين على ضرورة الالتزام والتدرب بكل قوة حتى يستعيدوا لياقتهم البدنية والفنية فى أقرب وقت حتى يكونوا جاهزين لعودة المنافسات الرسمية .