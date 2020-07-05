اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بقيادات الاتحاد المصري للدراجات النارية برئاسة المستشار عمر هريدي والمدير التنفيذي للاتحاد إبراهيم فريد لمناقشة خطة الاتحاد خلال الفترة المقبلة والتجهيز لتنظيم بطولات دولية وعالمية. وعالمية. ومن جانبه وجه إبراهيم فريد المدير التنفيذي للإتحاد المصري للدراجات النارية الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي والقيادة الشابة الطموحة التي تدير الرياضة المصرية على دعمه الكامل للاتحادات على دعمه الكامل للاتحادات الرياضية في كافة الألعاب. وأضاف فريد ان الوزير أعلن عن التجهيز لإقامة بطولات وراليات دولية خلال الفترة المقبلة مشيداً بالدور المثمر للوزير والوزارة في تنظيم فعاليات وأحداث رياضية تساهم في تعزيز اللعبة وتفعيل دورها على الصعيدين المحلي والدولي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يناقش خطة اتحاد الدراجات النارية لتنظيم بطولات دولية وعالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.