رياضة | الجهاز الفني للمنتخب يضع خطة الفترة المقبلة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الجهاز الفني للمنتخب يضع خطة الفترة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني للمنتخب مع جهازه المعاون محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر مدرب الحراس، أكثر من تصور وخطط بديلة تتناسب مع كل التحديات التى تواجه الغموض الذى يحيط بمواعيد الأجندات الدولية بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا .

وناقش الجهاز الفني للمنتخب الوطني خلال اجتماعه اليوم الأحد، كل السيناريوهات المطروحة لارتباطات المنتخب فى المرحلة المقبلة خلال أجندة شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين

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وقال محمد بركات مدير المنتخب، إنه سيعرض كل طلبات الجهاز الفنى وجميع تصوراته علي اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة لمراعاتها مستقبلا مؤكدا أن الجهاز الفني وضع ثوابت تسير علي كل الاحتمالات المنتظر حدوثها اولا بتحديد أسبوعا قبل كل تجمع للمنتخب في حالة تحديد مباريات رسمية بأجندتى شهري أكتوبر

ونوفمبر .

وقال ان الاجتماع شهد التأكيد علي ضرورة متابعة أعضاء الجهاز الفني لمنتخبات المجموعة أنجولا وليبيا والجابون تحسبًا لتحديد مواجهتهما خلال الاجندة الدولية القادمة في بداية تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم