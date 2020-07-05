رياضة | جوارديولا يعلق على الفوز العريض على ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر جوارديولا يعلق على الفوز العريض على ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي أن الفوز برباعية نظيفة على منافسه ليفربول في الدوري الإنجليزي يعتبر رسالة لفريقه وأنهم قادرين على العودة كما كانوا.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية:"الموسم المقبل سيكون كما هو، لدينا وقت للتفكير في الأمور، من المهم حينما تفوز على خصوم مثل ليفربول أفضل فريق في إنجلترا أن تفعل ذلك بالطريقة التي تعطي بها رسالة لنفسك بأنك تستطيع القيام بذلك وأننا يمكن أن نعود كما كنا".

وعن تفضيلاته بين سيرجيو أجويرو وجابرييل جيسوس، علق جوارديولا قائلاًُ:"الأمر مثالي بالنسبة لنا، كلا من أجويرو وجيسوس يكملان بعضهما البعض".

واختتم جوارديولا تصريحاته قائلاً:"جيسوس لديه شيء فريد، هو يساعدنا لنكون أكثر عدوانية، إنه مقاتل، سجلنا العديد من الأهداف في المباريات الخمسة الأخيرة بفضله، علينا تطويع صفاته لصالح الفريق".