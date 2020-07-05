رياضة | مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر في الدوري الإسباني (تغطية لحظة بلحظة)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر في الدوري الإسباني (تغطية لحظة بلحظة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نتابع معكم مباراة برشلونة وفياريال في المباراة التي تجمع الفريقين بعد قليل ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا الإسبانية)

وقد أعلن كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام فريق فياريال، وذلك في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب لا سيراميكا، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني .

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي : -

حراسة المرمى : تيرشتيجن.

خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا.

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خط الوسط : سيرجو روبرتو - بوسكيتس - ارتورو فيدال.

خط الهجوم : ليونيل ميسي - جريزمان - لويس سواريز.

- إليكم أحداث المباراة لحظة بلحظة :

الدقيقة الأولى: بداية حذرة من لاعبي الفريقين في اولى دقائق المباراة.

الدقيقة الرابعة: جووووووووووووووووووووووووووول أول لبرشلونة ⚽، باو توريس مدافع فياريال بالخطأ في مرماه.

الدقيقة العاشرة : محاولات من لاعبي فياريال لتنظيم الصفوف والعودة للمباراة سريعا بعد صدمة الهدف المبكر للغاية من لاعبي برشلونة.