رياضة | الأهلي على بعد خطوة من ضم صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي على بعد خطوة من ضم صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تواصل أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، مع اللاعب خلال الفترة الماضية وحصل على موافقته للعب بالأهلي، لكنه طلب إنهاء الأمور مع مسؤولي مازيمبي.
وعلق مدير التعاقدات بالنادي، كافة الامور خلال الأيام الماضية في انتظار عودة السويسري رينيه فايلر المدير الفني لحسم موقفه من التعاقد مع اللاعب الكونغولي بشكل نهائي.
وينتظر توفيق عودة رينيه فايلر المدير الفني للفريق من سويسرا، لمعرفة القرار النهائي بشأن رغبته في التدعيمات، حيث طلب في وقت سابق تدعيم مركز الجناح وحدد جاستون سيرينيو لاعب صن داونز مقابل التخلي عن الأنجولي جيرالدو.
يذكر أن الأهلي قد توصل لاتفاق نهائي مع جاكسون موليكا لأكثر من جلسة مفاوضات، ولكنه لم يحسم الأمر في انتظار رد فايلر النهائي.