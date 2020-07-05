رياضة | الأهلي يرفع عرضه لحسم صفقة رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يرفع عرضه لحسم صفقة رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى النادي الأهلي منذ فترة طويلة لشراء عقد رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي بشكل نهائي أو تجديد إعارته لمدة موسم أخر مع الفريق.

وأكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء إلى إدارة النادي أنه يحتاج إلى خدمات رمضان صبحي بشكل كبير في الفريق ويجب شراء عقده بشكل نهائي في أسرع وقت.

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وتقدم مسئولو القلعة الحمراء بعرض في الأيام القليلة الماضية إلى نادي هيدرسفيلد بقيمة 2.5 مليون دولار لشراء عقد رمضان صبحي ولكن تم رفض هذا العرض.

ويريد النادي الإنجليزي الحصول على ما يتراوح بين 7 إلى 8 مليون دولار لبيع عقد صبحي بشكل نهائي ولكن يعتبر هذا مبلغ ضخم بالنسبة للأهلي.

ويجهز مسئولو الأهلي عرض جديد لتقديمه إلى نادي هيدرسفيلد يصل إلى حوالي 3.6 مليون يورو خلال الأيام القادمة لمحاولة حسم صفقة رمضان صبحي بشكل نهائي.