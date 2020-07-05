رياضة | تعرف على تقييم تريزيجيه فى مباراة ليفربول ضد أستون فيلا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على تقييم تريزيجيه فى مباراة ليفربول ضد أستون فيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت شبكة هوسكورد العالمية للإحصاء عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر تقييم لاعبي نادي ليفربول و استون فيلا بعد نهاية المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب آنفيلد الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وانتهت المباراة بفوز نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح بنتيجة هدفين مقابل لاشئ على حساب نظيره نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجه.

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وحصل لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجه على تقييم 6.5 فى المباراة بينما ظل ظهير أيمن منتخبنا الوطني أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء ولم يشارك فى المباراة.

وبهذه النتيجة يبقي نادي استون فيلا فى المركز قبل الأخير بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " برصيد 28 نقطة بعد مرور 34 جولة من عمر البطولة الإنجليزية.