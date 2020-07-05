رياضة | بيب جوارديولا: أتمني أن ينجو مانشستر سيتي من قرار الإيقاف

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بيب جوارديولا: أتمني أن ينجو مانشستر سيتي من قرار الإيقاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا ثقته بأن فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي سيتجنب عقوبة حرمانه من المشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) لموسمين.

وأشارت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" إلى أنها ستصدر حكمها في القضية، خلال الأسبوع الذي يبدأ الاثنين 13 يوليو.

وقال غوارديولا: "نحن مستعدون، لدي ثقة كبيرة بأنه سيسمح لنا بالمشاركة في دوري الأبطال، لأننا نريد أن نكون على أرض الملعب خلال هذين العامين".

وتابع: "في 13 يوليو سنعرف القرار، وآمل في أن يكون لصالح النادي، لكل العاملين فيه، اللاعبين، الجهاز الفني... لمحاولة الاستمرار في النمو كناد في الأعوام المقبلة".