رياضة | عاجل- ناصر ماهر يكشف حقيقة رفضه عرض ناسيونال ماديرا البرتغالي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل- ناصر ماهر يكشف حقيقة رفضه عرض ناسيونال ماديرا البرتغالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ناصر ماهر صانع ألعاب النادي الأهلي والمعار لصفوف سموحة حقيقة ما نشر على لسان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأحمر، برفض اللاعب عرض ناسيونال ماديرا البرتغالي.

وغرد ناصر عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"للتوضيح فقط. قل ما قيل عن رفضي عرض البرتغال غير صحيح ولم اتخذ اي قرار حتي الأن".

وأضاف :"وتركيزي الفتره دي هو استكمال مباريات الدوري الممتاز مع نادي سموحه بصوره جيده وبعدها سأتخذ قرار شكرآ لكم واتمني دعمكم".

وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق رفض ناصر ماهر عرض ناسيونال ماديرا البرتغالي لاستعارة اللاعب لمدة موسم.