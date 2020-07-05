رياضة | بالقوة الضاربة.. سيتين يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بالقوة الضاربة.. سيتين يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام فريق فياريال، وذلك في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب لا سيراميكا، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني .

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي : -

حراسة المرمى : تيرشتيجن.

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خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا.

خط الوسط : سيرجو روبرتو - بوسكيتس - ارتورو فيدال.

خط الهجوم : ليونيل ميسي - جريزمان - لويس سواريز.

وكان قد تعادل البارسا في مباراته الماضية مع فريق أتليتكو مدريد بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو.