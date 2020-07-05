رياضة | شالكة يمدد عقد "جوهرة" الفريق حتى 2024

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر شالكة يمدد عقد "جوهرة" الفريق حتى 2024 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل ماليك ثياو على عقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي شالكه الألماني حتى 2024، وأكد جوشين شنايدر عضو مجلس الإدارة أن النادي الذي يعاني ماديا لا يوجد لديه سيولة للتعاقد مع لاعبين كبار.

وانضم ثياو لفريق شالكه قبل خمس سنوات وشارك للمرة الأولى مع الفريق في الموسم المنصرم.

وقال شنايدر لقناة "سبورت1" :" ماليك لديه طاقة كبيرة، وتمكن من الحصول على بعض الوقت للعب في الموسم الماضي".

وأنهى شالكه الموسم بدون تحقيق أي فوز في آخر 16 مباراة لينهي الموسم في المركز الثاني عشر، وتفادى معركة الهبوط لأنهى أنهى الدور الأول في المركز الخامس، ليضيع فرصة اللعب في أوروبا مرة أخرى.

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وأعلن النادي عن ديون بقيمة 200 مليون يورو (225 مليون دولار) تقريبا في العالم الماضي ومن المتوقع أن يرتفع الرقم بسبب انخفاض الدخل جراء نفشي وباء فيروس كورونا.

واستقال رئيس النادي كليمينس تونيس خلال الاسبوع الماضي وأوضح شنايدر بالفعل في ذلك الوقت أن النادي لم يعد بإمكانه أن ينفق كثيرا وأنه يحتاج لتغيير الاتجاه بشكل كامل.

وقال شنايدر اليوم الأحد :" لن يكون بإمكاننا تحمل مصاريف لاعب كبير في السنوات القليلة المقبلة. يجب أن نقود النادي خلال هذه المرحلة الصعبة رياضيا وماليا".

وستكون المواهب الشابة من الاكاديمية الخاصة بالنادي مثل ثياو لها الأولوية بجانب تمديد عقود لاعبين شباب مثل سوات سيردار أو أوزان كاباك. بالإضافة إلى ذلك، سيعود اللاعبون المعارون مثل مارك أوث أو سيبستيان رودي.

وأكد شنايدر أيضا أن ديفد فاجنر سيظل مدربا للفريق، وقال :" نحن مقتنعون بقيمته. أسلوبه في كرة القدم يناسب شالكه. يمكنه أن يقود وأن يصنع لاعبين أفضل, لذلك نحن متمسكين به وبفريقه".