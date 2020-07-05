رياضة | كهربا وصالح جمعة يثيران أزمة جديدة في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كهربا وصالح جمعة يثيران أزمة جديدة في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يعاني النادي الأهلي في الأيام الحالية من أزمة كبيرة داخل النادي بسبب عدد من اللاعبين في الفريق الأبيض على رأسهم صالح جمعة ومحمود عبد المنعم "كهربا".
ويحاول النادي الأهلي إعارة كل من كهربا وصالح جمعة وأليو بادجي بالاضافه إلى وليد أزارو مهاجم الفريق والمعار إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي.
ورفض كهربا وصالح جمعة الخروج من المارد الأحمر على سبيل الإعارة واشترطا إما الباقي داخل النادي أو الرحيل بشكل نهائي وليس الإعارة.
كما رفض أزارو هو الأخر فكرة تجديد إعارته في الخارج واشترط على إدارة القلعة الحمراء إما العودة للفريق أو البيع بشكل نهائي في نهاية الموسم الحالي.
وجاء تفكير إدارة المارد الأحمر في بيع هؤلاء الأربيع أو إعارتهم بناءا على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق والذي أكد أنه ليس بحاجه لخدماتهم بالموسم المقبل.