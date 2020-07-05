رياضة | كهربا وصالح جمعة يثيران أزمة جديدة في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كهربا وصالح جمعة يثيران أزمة جديدة في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعاني النادي الأهلي في الأيام الحالية من أزمة كبيرة داخل النادي بسبب عدد من اللاعبين في الفريق الأبيض على رأسهم صالح جمعة ومحمود عبد المنعم "كهربا".

ويحاول النادي الأهلي إعارة كل من كهربا وصالح جمعة وأليو بادجي بالاضافه إلى وليد أزارو مهاجم الفريق والمعار إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي.

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ورفض كهربا وصالح جمعة الخروج من المارد الأحمر على سبيل الإعارة واشترطا إما الباقي داخل النادي أو الرحيل بشكل نهائي وليس الإعارة.

كما رفض أزارو هو الأخر فكرة تجديد إعارته في الخارج واشترط على إدارة القلعة الحمراء إما العودة للفريق أو البيع بشكل نهائي في نهاية الموسم الحالي.

وجاء تفكير إدارة المارد الأحمر في بيع هؤلاء الأربيع أو إعارتهم بناءا على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق والذي أكد أنه ليس بحاجه لخدماتهم بالموسم المقبل.