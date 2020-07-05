رياضة | ليفربول يشيد بمحمد صلاح بعد مباراة أستون فيلا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ليفربول يشيد بمحمد صلاح بعد مباراة أستون فيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد نادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بلاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح الذي نجح فى صناعة هدف مباراة الفريق الذي واجه استون فيلا اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وقال النادي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر:"‏بفضل التمريرة الحاسمة التي قدمها في هدف جونز أصبح محمد صلاح مساهمًا في 100 هدف مع الريدز "73 هدف و27 تمريرة حاسمة" في الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " خلال 116 مشاركة، هو أسطورة مصرية ليفربولية".

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يذكر أن نادي ليفربول نجح فى الفوز على حساب نظيره نادي استون فيلا بنتيجة هدفين مقابل لاشئ بالمباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

وسجل كل من النجم الدولي السنغالي ساديو ماني الهدف الأول للريدز بينما أضاف جونز الهدف الثاني من صناعة لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح.