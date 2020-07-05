رياضة | نجم ريال مدريد في الطريق للرحيل عن البرنابيو

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد في الطريق للرحيل عن البرنابيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الكولومبي خيمس رودريجيز نجم ريال مدريد الإسباني سيكون أول الراحلين عن صفوف الملكي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك بسبب خروجه من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن قرار زيدان بإستبعاد رودريجيز عن مواجهة أتلتيك بيلباو ليست بقرار فني بل رسالة غير مباشرة بعدم رغبته في استمرار النجم الكولومبي في صفوف الملكي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يرغب في بيع خيمس رودريجيز في الصيف الحالي بدلاً من رحيله عن الفريق بشكل مجاني في صيف 2021 عقب نهاية عقده مع الفريق.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع خيمس رودريجيز البالغ من العمر 28 عامًا على رأسها آرسنال وإيفرتون ومانشستر يونايتد وولفرهامبتون الإنجليزيين ونابولي الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني.