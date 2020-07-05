رياضة | الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة النادي الأهلي في الحصول على توقيع طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب، ويتبقى تفعيل التوقيع رسمياً بعد موافقة محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون على الصفقة، والتوصل معه إلى اتفاق لكل الأطراف، في ظل طلبه حصول ناديه على 40 مليون جنيه للتفريط في اللاعب.

و شهدت الساعات القليلة الماضية اتصالات مكثفة بين محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وطاهر محمد طاهر، أقنع الخطيب خلالها اللاعب بالتوقيع للأهلي كخطوة أولى للتوصل لاتفاق مع إدارة ذئاب الجبل.

وتنازل اللاعب خلال المكالمات عن شرطه الذي عطل الصفقة لفترة والذي كان يتضمن رحيله في أي وقت للاحتراف الخارجي دون اشتراط الحصول على موافقة الأهلي، ومن المنتظر أن يعقد الأهلي جلسة مع إدارة المقاولون خلال أيام قليلة لإنهاء الصفقة معهم بشكل رسمي.