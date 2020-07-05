رياضة | تحليل.. "راموس ومارسيلو" يُنقذان الريال ويعمقان أحزان برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تحليل.. "راموس ومارسيلو" يُنقذان الريال ويعمقان أحزان برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل ريال مدريد، سلسلة انتصاراته بعد استئناف منافسات الليجا، ونجح في هزيمة مضيفه أتليتك بلباو بهدف دون رد، ، ضمن منافسات الأسبوع الـ34 من مسابقة الدوري الإسباني على ملعب "سان ماميس"،

وجاء أداء الملكي متباينًا بشكل كبير على مدار شوطي المباراة، وعانى من الوصول لمرمى الخصم بشكل سريع ومنظم، خاصة في الشوط الأول، بعدما فشل في خلق فرص حقيقة، بفضل دفاعات بلباو المحكمة وغلق مساحات الملعب بشكل كبير.

شهد تشكيل ريال مدريد، تواجد إيدر ميليتاو المدافع البرازيلي الشاب لأول مرة وقدم مباراة مميزة، ورودريجو سيلفا كأساسيين لأول مرة منذ استئناف الدوري، فيما بدأ أسينسو أيضا في المشاركة الأولى له في الموسم ككل بعد العودة من الإصابة خلال فترة التوقف.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير، أبرز الملامح الفنية للانتصار الثمين للميرنجي، الذي جعله أقرب لحسم الليجا خلال الأسابيع المقبلة:

فشل الملكي وتفوق بلباو

اعتمد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على الطريقة المُعتادة (4-3-3)، بوجود كورتوا في حراسة المرمى، أمامه الرباعي: مارسيلو، وإيدر وراموس، وكاربخال، وفي خط الوسط الثلاثي الخطير كاسيميرو، ومودريتش، وفالفيردي، وفي الخط الهجومي أسيسنو ورودريجو وأمامهم بنزيمة كمهاجم وحيد.

ولجأ الإسباني جايزكا جاريتانو مدرب أتلتيك بلباو، لخطة 4-4-2، ومال أداء فريقه كثيرًا لاستغلال الجبهة اليسرى، والانطلاق من العمق، واستغلال اندفاع خط وسط الملكي، والتأمين الدفاعي، ونجح في تشكيل خطورة في الشوط الأول، بفضل انطلاقات إينياكي ويليامز، راؤول جارسيا الثنائي الخطير.

واحرج الأبيض والأحمر، منافسه المرينجي في الشوط الأول، واستغل عامل الأرض، بالضغط بقوة على أطراف الملعب وغلق المساحات، وعدم إعطاء فرصة للثلاثي الهجومي للريال في التقدم وخلق فرص حقيقة على المرمى.

Advertisements

وكاد بيلباو أن يفتتح التسجيل بعد رأسية راؤول جارسيا المتقنة، لكن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا تمكن من التصدي لها، حيث كاد الريال أن يدفع ثمن تقدم ودهور خط وسطه مودرتيش وفالفيردي للأمام وعدم التغطية الدفاعية، وقدم الميرنجي في الشوط الأول أداءً ضعيفًا،

تحول وضغط

مع بداية الشوط الثاني كثف الريال من ضغطه على أتلتيك بلباو بحثًا عن افتتاح التسجيل، وأعطى زيدان حرية أكبر لأطراف الملعب من الناحية اليمنى واليسرى عن طريق كارفخال ومارسيلو للتقدم ومساندة الثلاثي الهجومي، لكن دفاع الفريق الباسكي ظل صامًا، ونجح في إيقاف خطورة الفريق الملكي.

ومن خطأ جسيم، نجح الملكي بإحراز الهدف الأول، من ركلة جزاء عن طريق المتألق راموس، احتسبها الحكم بعد اللجوء لتقنية الفار، إثر التدخل ضد الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو، الذي كان له دور كبير في التحول الهجومي للريال في الشوط الثاني.

الخبرة تحسم

تحسن الأداء الدفاعي للملكي قليلًا بعد الهدف، بعدما أجرى زيدان عدة تغيرات مؤثرة، بدخول فينسيوس جونيور واستغلال سرعاته في إرهاق دفاعات بلباو، كما أن الدفع بالألماني كروس، أعطى توزان كبير لخط وسط الفريق، الذي عانى من عدم الربط بين خطي الوسط والهجوم في أغلب أوقات المباراة.

وحاول لاعبو أتليتك بيلباو من التحرر هجوميًا ومعادلة النتيجة من خلال التمريرات من العمق، ولكن نجح عامل الخبرة لأبناء زيدان في الحفاظ على نتيجة المباراة متقدمُا خلال الوقت الباقي من المباراة.

كما أن العامل البدني كان له دور كبير بعدما، وظهر الإجهاد واضحًا على لاعبو الأبيض والأحمر، مع اقتراب نهاية المباراة في الشوط الثاني، وهو ما استغله الملكي بشكل جيد، للخروج منتصرًا بأقل مجهود.

ويُعد هذا الانتصار ثمينًا جدًا لريال مدريد، ليقربه أكثر من حسم لقب الدوري الإسباني بعدما رفع الفارق إلى سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه برشلونة، الذي تنتظره مباراة غاية في الصعوبة مساء اليوم أمام فياريال ضمن منافسات نفس الجولة.