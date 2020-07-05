رياضة | محمد صلاح يسطر لنفسه تاريخًا من ذهب في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يسطر لنفسه تاريخًا من ذهب في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سطر المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي تاريخا جديدًا لنفسه في الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وساهم صلاح في 100 هدف خلال 116 مباراة خاضها في البريميرليج بعد صناعة هدف أمام أستون فيلا، حيث أصبح "أسرع لاعب غير إنجليزي" يصل لهذا الرقم عبر تاريخ المسابقة.

وحقق ليفربول الفوز مساء اليوم الأحد على ضيفه أستون فيلا بهدفين دون رد في الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وكان ليفربول قد توج بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عامًا قبل نهاية المسابقة بـ7 مباريات متفوقا على ملاحقه مانشستر سيتي.