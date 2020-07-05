بايرن يتوج بكأس ألمانيا وعينه على جوهرة لشبونة الأوروبية

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النادي البافاري يتوج باللقب العشرين

بعد فوزه بكأس ألمانيا، باتت عين العملاق البافاري على لقب دوري أبطال أوروبا. فهل يمتلك بايرن مقومات الفوز بالثلاثية هذه المرة؟

منتشين بفوزهم بكأس ألمانيا، بدأ لاعبو بايرن ميونيخ عطلة قصيرة اليوم الأحد (5 يوليو 2020) قبل انطلاق الموسم الجديد، وسط آمال عريضة في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.

وتوج بايرن بلقب كأس ألمانيا مساء السبت عبر الفوز الساحق على باير ليفركوزن 4 - 2 في المباراة النهائية التي جرت بدون جمهور. وحسم بايرن لقب الكأس للمرة العشرين ونال ثنائية الدوري والكأس للمرة الـ13 بجانب فوزه باللقب المحلي الخمسين في تاريخه.

وسجل النادي البافاري بقيادة مدربه هانسي فليك مسيرة مذهلة في طريقه نحو الفوز بلقب الدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي حيث لم يتعرض الفريق لأي خسارة طوال 26 مباراة على مستوى جميع المسابقات، مهدرا نقطتين فقط من خلاله تعادله السلبي مع لايبزغ في فبراير الماضي.

عين بايرن على الثلاثية

ومثلما فعل الفريق عقب استناف النشاط الكروي في ألمانيا في أيار/مايو الماضي عقب توقف شهرين بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، يتطلع بايرن لمباراته أمام تشيلسي الإنجليزي في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال، بعد أن حسم مباراة الذهاب بثلاثية بيضاء، حيث يستهدف تحقيق حلم طال انتظاره من خلال البطولة المصغرة في لشبونة والتي تجمع المتأهلين لدور الثمانية الأوروبي حتى 23 اغسطس المقبل.

وحصد بايرن الثلاثية التاريخية (دوري وكأس ودوري االأبطال) في 2013 تحت قيادة المدرب الاسطوري يوب هاينكس، وقال كارل هاينز رومينيغه رئيس مجلس إدارة النادي البافاري "لازال هناك الكأس الثالثة، لدينا طموح كبير بعد الفوز بالثنائية".

وقال المدافع ديفيد الابا "لم نتعب من الألقاب" فيما أكد لاعب الوسط ليون غوريتسكا "لا حدود لنا"، وأشار الحارس والقائد مانويل نوير "نستعد بشكل جيد للغاية ثم نقوم بكل ما في وسعنا لحصد الثلاثية".

وكتبت صحيفة "زود دويتشه تسيتونغ" اليوم الأحد "هيمنة بايرن خاصة في الشوط الأول من نهائي الكأس، كانت مناسبة لنشر الخوف والذعر وسط باقي المشاركين" في دوري أبطال أوروبا. لكن بايرن بدا ضعيفا في الشوط الثاني عندما ضغط ليفركوزن من أجل العودة لكنه أهدر العديد من الفرص.

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من جانبها أوضحت مجلة "كيكر شبورتس" اليوم "هل فعلا بايرن المرشح الأبرز مثلما يرى العديد من الخبراء؟ لننتظر ونرى".

وأوضحت المجلة الرياضية الألمانية أن أمثال مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني يمتلكون إمكانيات أعلى من ليفركوزن وبإمكانهم إزعاج بايرن إذا واجهوه بـ"سرعة وعدوانية وشجاعة".

تتويج مستحق لبايرن ومدربه

لكن بصرف النظر عن أي شيء استحق بايرن التتويج بالكأس بعدما افتتح ديفيد الابا التسجيل من ضربة حرة ثم تبعه سيرجي غنابري بتسجيل الهدف الثاني، قبل أن يحرز روبرت ليفاندوفسكي ثنائية في الشوط الثاني ليرفع رصيده من الأهداف إلى 51 هدفا خلال 44 مباراة على مستوى جميع المسابقات.

فليك الذي يخوض موسمه الأول مع بايرن بعدما تولى مهمة الرجل الأول خلفا لنيكو كوفاتش في تشرين ثان/نوفمبر الماضي، أغدق الثناء على لاعبيه مشيرا "ما يحققه الفريق أمر استثنائي".

وأوضح المدرب "الطريقة التي لعب بها الفريق في الأسابيع الأخيرة كانت مثيرة ، الأداء كان مذهلا، من الرائع مشاهدة اللاعبين يثقون في قوتهم الخاصة". وأشار "بإمكان اللاعبين الهدوء لبعض الوقت ثم سنستعد لدوري الأبطال". لكن المهاجم توماس مولر يرى أن الأوضاع كانت مختلفة تماما في الأسابيع الأخيرة في غياب الجماهير وسط جائحة كورونا، حيث تم تأجيل نهائي الكأس من 23 مايو الماضي إلى أمس السبت حيث جرت على الاستاد الأولمبي.

وقال مولر "إنها لحظات حزينة حقا، الدوري هو غذاؤنا الحقيقي، بالتأكيد أردنا اللقب، لكن عندما تغيب الجماهير عن حدث كبير مثل نهائي الكأس، فإن الأمور لا تبدو كما اعتدناها".

ليفركوزن من جانبه سيحظى أيضا بعطلة قصيرة قبل العودة للدوري الأوروبي والتي تختتم الشهر المقبل أيضا حيث يقام نهائي البطولة يوم 21 اغسطس في كولونيا.

وقال سيمون رولفس مدير الكرة في ليفركوزن "لازلنا نتطلع لإنجازات كبيرة في الدوري الأوروبي" علما بأن الفريق الألماني تفوق على غلاسغو رينجرز الاسكتلندي 3 -1 في ذهاب دور الستة عشر.