شكرا لقرائتكم أحمد بلال: حزين لعدم التسجيل في قمة 6 - 1 وشاركت في صناعة هدفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى أحمد بلال نجم نادي الأهلي سابقاً حزنه الشديد على عدم التسجيل في مباراة القمة الشهيرة أمام الزمالك والتي انتهت بستة أهداف لهدف، وقال أحمد بلال في حوار خاص لقناة أون تايم سبورتس: "كنت أتمنى بالطبع التسجيل في المباراة لأنها تاريخية الا أنني استطعت صناعة هدف لخالد بيبو وقتها بالإضافة الى المشاركة في هدف رضا شحاتة بخلاف الكثير من الكرات التي كان لها دور في فوز الأهلي بهذه النتيجة".

وتابع أحمد بلال: "الزمالك في المباراة الشهيرة كان فريق كبيراً ويمتلك عناصر ممتازة من اللاعبين لكننا اعتمدنا على السرعات والهجمات المرتدة بشكل مميز".

وأكد أحمد بلال أنه كان على مقربة من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في النصف الأول من موسم 2001 - 2002 بسبب الخروج من حسابات المدير الفني التاريخي مانويل جوزيه.

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أضاف: "اتفقت مع وكيلي على الخضوع لاختبارات بأحد الأندية في بلجيكا بعد خروجي من حسابات الأهلي وكنت وقتها في سن 19 عاماً ".

وأوضح: "كانت هناك مباراة أمام السويس وفوجئت أنني في التشكيلة التي ستخوض المباراة قبل سفري بيوم واحد على غير العادة ما جعلني أنضم للمعسكر في الصباح الباكر ليوم المباراة والحمد لله تألقت بعدها شاركت أمام بلدية المحلة وساهمت في الفوز بتسجيل هدفي المباراة ليتأجل قرار رحيلي عن الكيان الأحمر طويلاً".