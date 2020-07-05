شكرا لقرائتكم أحمد بلال: سوء فهم سبب استبعادي من حسابات حسن شحاتة في الثلاثية التاريخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد بلال نجم النادي الأهلي سابقاً ، أن سوء فهم سبب استبعاده من حسابات حسن شحاتة في الثلاثية الافريقية التاريخية للمنتخب الوطني الأول.

أضاف أحمد بلال في حوار خاص لقناة أون تايم سبورتس: "حسن شحاتة مدرب محترم وعندما يحقق انجاز فمؤكد أنه مدير فني جيد وعندما يكرره 3 مرات فلا أحد يمكن أن ينكر قدراته التدريبية".

وقال نجم الأهلي سابقاً: "احترافي في تركيا كان سببا في عدم التسليط الضوء لانضمامي في جيل حسن شحاتة".

واستطرد أحمد بلال: "رفضت اللعب للزمالك لأنني لم أتخيل تمثيل منافس الأهلي وفضلت الرحيل لتركيا".

وشدد على أن المدير الفني الحالي للنادي الأهلي يحظى بشعبية ونجومية أكبر من لاعبي الفريق مثلما كان يحدث في النادي الأهلي مع مانويل جوزيه سابقاً.

وأشار الى أن التجارب لا تتكرر لذلك لا يمكن أن يكون فايلر جوزيه ثاني لكنه من الممكن أن يحقق تاريخ مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة.

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وأبدى أحمد بلال نجم نادي الأهلي سابقاً حزنه الشديد على عدم التسجيل في مباراة القمة الشهيرة أمام الزمالك والتي انتهت بستة أهداف لهدف.

وقال أحمد بلال : "كنت أتمنى بالطبع التسجيل في المباراة لأنها تاريخية الا أنني استطعت صناعة هدف لخالد بيبو وقتها بالإضافة الى المشاركة في هدف رضا شحاتة بخلاف الكثير من الكرات التي كان لها دور في فوز الأهلي بهذه النتيجة".

وشدد أحمد بلال: "الزمالك في المباراة الشهيرة كان فريق كبيراً ويمتلك عناصر ممتازة من اللاعبين لكننا اعتمدنا على السرعات والهجمات المرتدة بشكل مميز".

وأكد أحمد بلال أنه كان على مقربة من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في النصف الأول من موسم 2001 - 2002 بسبب الخروج من حسابات المدير الفني التاريخي مانويل جوزيه.

أضاف: "اتفقت مع وكيلي على الخضوع لاختبارات بأحد الأندية في بلجيكا بعد خروجي من حسابات الأهلي وكنت وقتها في سن 19 عاماً ".

وأوضح: "كانت هناك مباراة أمام السويس وفوجئت أنني في التشكيلة التي ستخوض المباراة قبل سفري بيوم واحد على غير العادة ما جعلني أنضم للمعسكر في الصباح الباكر ليوم المباراة والحمد لله تألقت بعدها شاركت أمام بلدية المحلة وساهمت في الفوز بتسجيل هدفي المباراة ليتأجل قرار رحيلي عن الكيان الأحمر طويلاً".