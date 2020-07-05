شكرا لقرائتكم ناصر ماهر: رفضى عرض البرتغال غير صحيح ولم أتخذ قرارى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي والمعار لصفوف سموحة، أن ما تردد عن رفضه العرض البرتغالي غير صحيح، وكتب ناصر ماهر من خلال تغريدة له عبر صفحته على "تويتر" :"للتوضيح فقط كل ما قيل عن رفضي عرض البرتغال غير صحيح، ولم أتخذ أي قرار حتى الآن".

وأضاف :"تركيزي خلال هذه الفترة هو استكمال مباريات الدوري الممتاز مع نادي سموحة بصورة جيدة، وبعدها سأتخذ القرار .. شكرًا لكم وأتمنى دعمكم".

وكان نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي قدّم عرضًا للأهلي من أجل الحصول على خدمات ناصر ماهر على سبيل الإعارة.

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ناصر ماهر