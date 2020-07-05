شكرا لقرائتكم "ضربة جزاء" جديدة تقرّب ريال مدريد من الفوز بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تقدم ريال مدريد خطوة جديدة على طريق استعادة اللقب في الدوري الإسباني لكرة القدم وحقق الفريق انتصاره السابع على التوالي بالفوز على مضيفه أتلتيك بلباو بهدف دون رد يوم الأحد في المرحلة الرابعة والثلاثين من المسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بعد أداء متكافئ بين الفريقين إلى حد كبير، وفي الشوط الثاني ، ظل التعادل السلبي قائما بين الفريقين حتى شهدت الدقيقة 73 هدف الفوز بتوقيع سيرخيو راموس قائد الفريق من ضربة جزاء، وهي الجزائية الثانية على التوالي التي يحصل عليها فريق العاصمة الإسبانية في مسابقة الدوري.

ورفع راموس رصيده إلى عشرة أهداف في المسابقة هذا الموسم كما أنه الهدف الخامس للمدافع المخضرم في المباريات السبعة التي خاضها الريال في المسابقة منذ استئناف فعاليات الموسم في يونيو الماضي بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وحصد الريال 21 نقطة من 21 نقطة متاحة في هذه المباريات السبعة التي خاضها منذ استئناف المسابقة ليرفع رصيده إلى 77 نقطة في صدارة جدول المسابقة موسعا الفارق مع برشلونة حامل اللقب وصاحب المركز الثاني إلى سبع نقاط.