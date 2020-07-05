شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يعلن عن مفاجأة عبر قناة النادي الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك بيانا يؤكد فيه ان المستشار مرتضي منصور رئيس النادي سيعلن عن مفاجأة كبرى مساء اليوم، وجاء نص البيان : يكشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن مفاجأه مدوية للجماهير البيضاء في قناه الزمالك فى الحادية عشرة مساء الخميس المقبل، كما نشر المستشار مرتضي منصور البيان عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك ".



مرتضي منصور

من ناحية أخرى طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك من الجهاز المعاون اعداد ملف كامل عن حالة كل لاعب وعرضه عليه قبل خوض الفريق التدريبات الجماعية استعدادا لمباراة الرجاء ، وطلب كارتيرون ان يشمل الملف نتيجة القياسات البدنية والطبية التي خضع لها اللاعبون علي مدار الأيام الجارية.

وخضعت المجموعة الثانية من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقياسات طبية وفحوصات اليوم بأحدى المستشفيات الخاصة بمدينه ٦ أكتوبر تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي ومعه معاونيه ابراهيم عنبة و محمد الششتاوي ، حيث خضع محمد حسن ومحمود عبدالعزيز ومحمد عبدالشافي وحازم إمام ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وعمر السعيد ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبدالسلام، للقياسات على مدار اليوم على أن يقوم باقي اللاعبين بخوض القياسات غداً.

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وأكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق أن القياسات تتم على أعلى مستوى، مشيراً إلي أن الجميع خضع لقياسات طبية وبدنية، وفحوصات على القلب، كذلك وزن الجسم، وقوة العضلات، وصورة دم كاملة.

وأضاف أن كل لاعب قام بعمل القياسات والفحوصات بشكل منفصل دون وجود تجمعات على مدار ساعات اليوم بدءً من الصباح وحتي المساء، من خلال تقسيم الفريق إلى مجموعات على مدار 3 أيام بدءً من أمس وحتى غداً.

فيما كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن آخر التطورات الخاصة بالحالتين المصابين بفيروس كورونا المستجد، في ظل إجراء المسحة الأولي التي خضع لها الفريق أول أمس .