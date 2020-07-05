شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك : عزل الحالتين المصابتين بكورونا في الفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن آخر التطورات الخاصة بالحالتين المصابين بفيروس كورونا المستجد، في ظل إجراء المسحة الأولي التي خضع لها الفريق أول أمس ، حيث أكد طبيب الفريق في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي أن الثنائي بحالة صحية طيبة مشيراً إلى أنه يتابع الأعراض والحالة الصحية لهما بشكل مستمر، خاصة في ظل عدم وجود أعراض عليهما .

وأضاف أسامة أنه تم عمل بروتوكول علاجي وعزل منزلي للثنائي ومتابعتهم لحين انتهاء فترة العزل لمدة أسبوعين وتعافيهما .

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من ناحية اخري أرسلت إدارة نادى الزمالك 165 ألف دولار لجهاز السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى الأسبق للفريق، بعد حصول جهاز المدرب السويسرى على حكم بأحقية معاونى السويسرى كريستيان جروس فى تلك المستحقات من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، ليرفض نادى الزمالك الطعن على الحكم ويرسل القيمة المالية لاستحقاق جهاز جروس لتلك القيمة.

ورفضت إدارة الزمالك الطعن على الحكم خاصة أنه سبق وطالبت إدارة النادى من جهاز جروس بعد نهاية عقده مع النادى الحضور إلى مقر قلعة ميت عقبة لاستلام تلك المستحقات قبل مغادرة القاهرة لكن لم يحضر الجهاز المعاون للمدرب السويسرى، إلى جانب أن الطعن على الحكم كان سيكلف الزمالك 31 ألف دولار ثم سيحصل جهاز المدرب السويسرى على مستحقاتهم لأحقيتهم فيها لذا فضل الزمالك توفير تكلفة ذلك الطعن وسداد المستحقات.

يذكر أن السويسرى كريستيان جروس رحل عن تدريب الزمالك، الصيف الماضى، بعد نهاية عقده مع القلعة البيضاء، قبل أن يختتم مشواه التدريبى مع أهلى جدة السعودى، حيث تولى قيادة الزمالك فى 334 يومًا، قاد الأبيض خلالهم فى 53 مباراة، بواقع 30 مباراة فى الدورى و16 مباراة فى الكونفدرالية و4 مباريات فى البطولة العربية ومباراتين فى كأس مصر، ومباراة فى السوبر المصرى السعودى.