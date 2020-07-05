شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي.. محاضرة جوميز وظهور الوحش ورفع الحمل البدني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الاسماعيلى تدريباته اليومية ، حيث أدى الفريق مرانه عصر اليوم على الملعب الفرعى . اشتمل التدريب على حصص بدنية خفيفة للاعبين من أجل الارتقاء بالمعدلات البدنية تصاعديا بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين اجباريا لمدة تخطت حاجز الـ100 يوم .

بدأ المران بمحاضرة أكد فيها المدير الفنى الفرنسى ” ديديه جوميز للاعبين على ضرورة الالتزام والتدرب بكل قوة حتى يستعيدوا لياقتهم البدنية والفنية فى أقرب وقت حتى يكونوا جاهزين لعودة المنافسات الرسمية، وظهر عمر الوحش في مران اليوم حيث لم يشارك فى المران الذى أقيم لأول مرة أمس السبت بعد العودة من التوقف بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا.

وأظهرت نتائج المسحة الطبية التى أجريت للاعبى الفريق الأول بالنادى الإسماعيلى والجهاز الفنى والطبى والادارى وجود حالتين إيجابيتين تحملان فيروس كورونا ( COVID 19 )، على الفور تم اتخاذ جميع الإجراءات العلاجية والتدابير الخاصة من قبل الجهاز الطبى بالنادى الإسماعيلى بالتعاون مع الدكتور محمد سلطان المستشار الطبى للاتحاد المصرى لكرة القدم حتى تعافيهم وعودتهم مرة اخرى لتدريبات الفريق .

ومن المقرر أن يجرى الاسماعيلى مسحة طبية ثانية غداً الاثنين على حسب البروتوكول الطبى المتبع من قبل وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم وجميع الاندية .

وحرص النادى الإسماعيلى على تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل مشدد قبل انطلاق المران الأول للفريق، من حيث تعقيم الكرات المستخدمة فى المران، وجميع الأدوات المستخدمة وكذلك تعقيم الملعب منعًا لانتقال العدوى، ويقوم الجهاز الطبى بمتابعة الحالة الصحية مع قياس درجة الحرارة لكل اللاعبين قبل انطلاق التدريبات.

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

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وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.



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