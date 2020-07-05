شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة فى لايف الخليج 365: أوباما يستبعد الانضمام للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى محمد شبانه فى لايف " الخليج 365 "، أن يوسف أوباما، صانع ألعاب الزمالك، قد كشف لمصدر مقرب منه إنه لم يتلقى أية مفاوضات من النادى الأهلى، للانتقال له بدلاً من التجديد للقلعة البيضاء.

تابع شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على الخليج 365، أن أوباما لن يفضل الانتقال للأهلى فى أى يوم عن ناديه حيث سيقوم بتجديد تعاقده عند فتح ملف التجديد معه حيث يتبقى فى عقده موسم واحد.

لمتابعة لايف شبانة:

Advertisements

أضاف شبانه فى لايف مع شبانه على صفحات الخليج 365، أن يوسف أوباما أكد لمصدر مقرب منه إنه فى حال تفكيره فى أى يوم فى الرحيل عن الزمالك سيكون للعب خارج مصر، مشددًا على إنه لا يفكر فى تلك المسألة ويرغب فى الاستمرار مع ناديه أطول فترة ممكنة لانتمائه للنادى الأبيض كونه أحد أبناء النادى.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيًا هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضًا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.