شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة : VAR يقلل فرص تواجد الحكام الأجانب في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن تطبيق تقنية حكم الفيديو VAR في الدوري المصري سيقلل من فرص استعانة الأندية بحكام أجانب ، خلال الفترة المقبلة ، في حالة طلبهم ذلك ، مضيفا ًأن هناك العديد من الدول التي لا تطبق تقنية حكم الفيديو var وبالتالي الإستعانة بحكام أجانب سيكون من الدول القليلة التي تطبق تقنية حكم الـVAR مثل إنجلترا و إسبانيا و إيطاليا.

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن قرار استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي و الزمالك في الدوري قرار قديم من الستعينيات ، أصدره رئيس مجلس الوزراء وقتها كمال الجنزوري بعد أزمة في مباراة القمة والتي أدارها الحكم المصري وقتها قدري عبد العظيم.

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تابع مسئولو اتحاد الكرة أن الكلام الآن سابق لأوانه عن استقدام حكام أجانب من عدمه و الاتحاد و الأندية يساندان الحكم المصري في التوقيت الحالي ولا يوجد تفكير كما هو الحال في كل موسم بعدم الإستعانة بحكام أجانب إلا في مباراة القطبين فقط .

أضاف مسئولو اتحاد الكرة أن الحديث عن استقدام حكام أجانب لباقي الفرق في حالة طلبهم ذلك لم يتم التطرق إليه ولكن القرار الوحيد حتى الآن والمتعارف عليه هو إسناد مباراة الأهلي و الزمالك فقط لحكام أجانب و في حالة وجود متسع لتعيين حكام مصريين سنقوم بذلك كما تم في السنوات الأخيرة بإسناد القمة مرة للحكم الدولي إبراهيم نور الدين و أخري للحكم الدولي محمد الحنفي ، ولكل حدث حديث وننتظر مستوي الحكام في المباريات التي ستستأنف في 7 أغسطس المقبل.

كان اتحاد الكرة قد أعلن عن إعلان جدول الدوري على مرحلتين ، تتضمن الأولى المباريات المقرر اقامتها في الفترة من 7 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه، و المرحلة الثانية للجدول وتتضمن المباريات المقرر اقامتها اعتبارا من أول سبتمبر وحتى نهاية المسابقة سيتم الكشف عنها فور إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن المواعيد النهائية للدورين قبل النهائي والنهائي لبطولتي أبطال الدوري والكونفيدرالية.