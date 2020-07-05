شكرا لقرائتكم خبر عن التدريب فى مصر بالواسطة بشهادة المدربين.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف العديد من نجوم كرة القدم السابقين والمدربين الحاليين، أن مجال التدريب حاليا فى مصر يدار بالوسطة والعلاقات مع المسئولين واقتصاره على أسماء معينه فقط، وانتقد نجوم الكرة طريقة اختيار المدربين سواء فى الدورى أو فى المنتخبات القومية التى تعتمد على أسماء معينة تلف على كل المناصب دون إعطاء الفرصة للوجوه الجديدة أو الشابة.

وفى سياق آخر، أكد وليد العطار المدير التنفيذى لإتحاد الكرة أن الجبلاية حصلت على وعد من الجهات الامنية بالتصديق على جدول الدورى خلال 5 أيام، وقال العطار فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر أذاعة أون سبورت : " اعلنا بداية الدورى وننتظر موافقة الجهات الامنية لإعلان جدول المباريات وحصلنا على وعد بالحصول على الموافقات بعد خمسة أيام، وننتظر موقف أسوان الذى قرر اللعب فى القاهرة وحصل على موافقة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالإقامة فى المركز الاوليمبى ولكنه حتى الان لم يخطرنا بملعبه بشكل رسمى".

ويضيف العطار: " أسوان مازال يفاضل بين اتحاد الشرطة وملعب المقاولون لتحديد ملعبه وإخطارنا بقراره النهائى وموافقة مسئولى الملعب، وبإستثناء أسوان كل المباريات الدور الثانى ستقام على ملاعب الدور الأول دون تغيير".

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وتابع المدير التنفيذى للجبلاية : "نتواصل بشكل يومى مع رؤساء الاندية ومديرى الاندية حتى لا يكون هناك مايعكر صفو إنطلاق المسابقة، وسنجرى مسحة كورونا للحكام قبل أسبوعين من بداية المسابقة المحلية".

وعن تطبيق تقنية الفار:"سيتم تطبيق تقنية الفار فى الدور الثانى للدورى ولكن سيتم تقليل عدد الافراد المتواجدين فى السيارة كإجراء احتياطى خوفاً من جائحة كورونا".