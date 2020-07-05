محمود أبو الدهب: فيفا أكد أن تسديداتي أقوى من تصويبات روبرتو كارلوس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود أبو الدهب لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق أن الفيفا شهد على أن قوة تسديداته تفوق قوة تسديدات روبرتو كارلوس نجم منتخب البرازيل ونادي ريال مدريد الإسباني، موضحا أن هذا جاء مثبتا فعليا عبر مسابقة نظمها الاتحاد الدولى لكرة القدم، وجاءت النتيجة لصالحى.
وأشار أبوالدهب أن بدايته مع كرة القدم كانت في نادي الزمالك بمركز المهاجم، كاشفاً أن مدربي الفريق الأبيض أمثال فاروق جعفر ومحمود سعد لهم دور كبير في ثقل موهبته، وقال أبو الدهب في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :"فاروق جعفر قام بتغيير مركزي من مهاجم لمدافع بسبب قوة بنياني"
وتابع محمود أبو الدهب أنه لعب للمريخ بعد ذلك وانتقل من خلاله للأهلي بعد أن تلقى مكالمة هاتفية من رمضان السيد وبدأت مشوار التألق في وقتها مع الفريق الأحمر، وقال أبو الدهب : "رغم أنى أهلاوى ولكن لم أفرط فى فرصة قبولى باختبارات ناشئى الزمالك، وفرحت أنى قبلت فى نادى كبير رغم أنى ذهبت دون أن يعرف الجميع أن شقيقى هو مصطفى أبو الدهب نجم المصرى البورسعيدى.
وكشف محمود أبو الدهب أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي، أثنى على هدفه فى شباك الإسماعيلى الذى جاء بعد عدة مراوغات من منتصف الملعب وقال له نصاً " ده هدف مارادوني".
وأشاد محمود أبو الدهب بالنادي الأهلي مؤكداً أن هناك فروقات كبيرة بين الفريق الأحمر وأي نادي أخر سواء داخل مصر أو خارجها مؤكداً أنه أحرز حوالي 40 هدف خلال مسيرته معظمهم من التسديدات بعيدة المدى التي كانت يتميز بها.
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