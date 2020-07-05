الزمالك يفتح حمامات السباحة بالنادى اليوم أمام الفرق والأكاديميات للتدريب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك، فتح حمامات السباحة بالنادى اليوم، الأحد، أمام الفرق والأكاديميات للتدريب، بعد الاطمئنان على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتطهير وتوافر كافة الإمكانيات لتأمين الأعضاء واللاعبين.

وأكد رئيس نادى الزمالك أنه تقرر فتح ملاعب التنس الارضى وصالات البلاى ستيشن للأطفال والتراك للأعضاء، حيث تأكد بنفسه من توافر كافة الإجراءات الاحترازية .

فى نفس الوقت، منح مجلس الزمالك مهلة جديدة لمدة خمسة أيام لأعضاء الجمعية العمومية بالنادى لسداد الاشتراكات ومن لم يسدد سيتم إلغاء عضويته وعمل جديدة بـ 250 ألف جنيه، وكشف مرتضى منصور رئيس النادى فى فيديو بثه قناة الزمالك :" العضوية الجديدة لنادى الزمالك قيمتها 250 ألف جنيه ومهلة 5 أيام لسداد الاشتراكات سيتم إلغاء العضوية إذا لم تسدد".

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وكان رئيس الزمالك قد منح الجمعية العمومية مهلة لسداد الاشتراكات دون تطبيق غرامة بعد انتهاء مواعيد السداد الرسمية فى الأول من يوليو الجاري.

من ناحية اخرى أكد مسئولو نادى الزمالك للاعبى الفريق الأول لكرة القدم انه سيتم صرف جزء من متأخرات اللاعبين خلال الفترة المقبلة وتحديدا قبل عودة الفريق للتدريبات الجماعية استعدادا لمباراة الرجاء المغربى المقرر لها منتصف سبتمبر المقبل فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقا، وقال مصدر داخل الفريق ان إدارة النادى أبلغت اللاعبين اليوم بصرف المستحقات الأسبوع الجارى وفى أغلب التوقعات سيكون الصرف قبل يوم الاثنين المقبل، على ان يتم إيداع مستحقات اللاعبين فى حساباتهم البنكية.