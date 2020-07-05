شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مفاجأت قلبت الموازين فى الأهلى بزمن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن زمن فيروس كورونا شهد عدد من المفاجأت الغير متوقعة للجماهير فى النادى الأهلى على صعيد الراحلين أو العفو عن نجوم أو توتر العلاقة مع قائد الفريق ، حيث يرصد الخليج 365 أبرز المفاجأت فى القلعة الحمراء بالتقرير التالى :

شهدت تدريبات الأهلى بعد عودة النشاط الرياضى مفاجأة ظهور صالح جمعة لاعب الفريق، بعدما كان مجمدا من جانب الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر، بسبب تصرفاته غير المقبولة من جانب الخواجة، إضافة إلى أفعاله وتصريحاته ضد المدرب السويسرى، وآخرها ما نشره على السوشيال ميديا من صورة بمسلسل البرنس، وكأن فايلر يلقى به فى الشارع على غرار المسلسل، إلا أن تدخل لاعبى الفريق الأحمر وفى مقدمتهم محمد الشناوى حارس العرين الأهلاوي، بعد ما رأوه من حرص صالح على العودة من جديد والتزامه بالتدريبات الانفرادية، فتوسطوا لدى المدير الفنى الذى وافق على عودة اللاعب للتدريبات الجماعية.

ويطمح صالح جمعة لاستعادة مستواه والمشاركة مع المارد الأحمر وحجز مقعد دائم فى قطار الانتصارات بعد استئناف النشاط الرياضى وانتهاء فترة التوقف التى امتدت منذ مارس الماضى، ويحاول صالح الاجتهاد لإرضاء الجهاز الفنى الذى استبعده من الحسابات فى وقت سابق.

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كمل شهد زمن الكورونا رفض أحمد فتحى الاستمرار مع الأهلى ليكمل مسلسل الراحلين من الجيل الذهبي للنادي الأهلي بعد رحيل شريف إكرامي وحسام عاشورمن أبرز الملفات الشائكة التى ظهرت فى فترة حظر كورونا، بعدما أبلغ أحمد فتحى نجم دفاع الأهلى إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ووقع أحمد فتحى لبيراميدز فى وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل، حيث يتضمن عرض نادي بيراميدز لضم أحمد فتحي لاعب الأهلي السابق، الذي يمتد لثلاثة مواسم الحصول على 16 مليون جنيه في الموسم الواحد.

يأتي ذلك بخلاف حصوله على قيمة الموسم الأول دفعة واحدة، بخلاف العديد من المميزات المالية الأخرى ،وتضمن عرض الأهلي لـ أحمد فتحي الحصول على مبلغ 11 مليون جنيه في الموسم خالصة الضرائب مع إلغاء نسبة المشاركة.

علاقة حسام عاشورلاعب وسط الأهلى بإدارة ناديه خلال الأيام الماضية بعدما خرج اللاعب في فيديو عبر صفحته على "إنستجرام" واتهم النادي بتعطيل مهرجان اعتزاله الأمر الذى أثار غضب الجميع في الأهلي لاسيما أن مسئولي القلعة الحمراء أكدوا أنهم كانوا بصدد التجهيز لمهرجان اعتزال اللاعب لكن ظروف مرض حفيد محمود الخطيب رئيس الاهلي هي التى جعلت الإدارة الحمراء تؤجل إعلان خطة مهرجان اعتزال اللاعب عدة ساعات فقط لكن الأخير خرج ليُهاجم مجلس الأهلي ويوجه له سهام النقد ويتهمه بتعطيل مهرجان اعتزاله لتنتهى علاقته تماما بالإدارة الحمراء ويتم توجيه الشكر له عن الفترة التى قضاها مع الفريق .