شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد شريف إكرامي حارس الأهلي بـ"قوام مثالي" في سن الـ36 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر شريف إكرامي حارس مرمي النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني صورة له يستعرض فيها قوامه الممشوق في عمر الـ36، بالمقارنة بصورة أخرى وهو في عمر الـ29 سنة أي منذ 7 سنوات، فى محاولة لتحفيز نفسه لبدء مرحلة جديدة ، معلقا عليها: " البوست للتحفيز مش للمنظره،للي بيهمد بسرعه و صبره قليللي ارادته محتاجه شوية تشجيع باختصار اوعي تقول فات الاوان".

ويرحل شريف اكرامي عن الأهلي نهاية الموسم الجاري ولم يعلن الحارس الدولي عن وجهته المقبلة بشكل رسمي وإن كان إكرامي اقترب بشدة من الانتقال لبيراميدز بداية من الموسم المقبل ولمدة 3 سنوات.

ويشارك شريف اكرامي حالياً في تدريبات الأهلي استعداداً لاستئناف المسابقات المحلية والقارية، حيث يستكمل الحارس الدولي الموسم مع الفريق الأحمر قبل الرحيل بعد نهايته وهو نفس ما يفعله زميله أحمد فتحي والذي وقع لبيراميدز بشكل رسمي.

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شريف اكرامي

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.