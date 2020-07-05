شكرا لقرائتكم خبر عن مؤقتة الطائرة تناقش ممثلى أندية السيدات غدا تصور عودة المسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إيهاب عزمى عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة عن إقامة اجتماعا مع ممثلى أندية دورى الممتاز للسيدات ظهر غدا الأثنين من أجل مناقشة تصور عودة المسابقة بعد قرار عودة مسابقات اللعبة بدا من يوم 15 أغسطس المقبل، فى قاعة المركز الصحفى لملعب كرة القدم باستاد القاهرة .

و تحرص اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة على سماع مقترحات ممثلى الأندية بشأن شكل إستكمال المسابقة مثلما فعلت مع أندية ممتاز الرجال .

قررت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى فى اجتماعها أمس استئناف مسابقات الموسم الحالى 15أغسطس على أن تنتهى المنافسات يوم 14 سبتمبر المقبل ، بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد .

كما شهد اجتماع مجلس الإدارة اعتماد إلزام الأندية بإبرام عقود للمدربين من أجل الحفاظ على حقوق مدربى الكرة الطائرة خلال المرحلة المقبلة .

ويعد نشاط الكرة الطائرة من الإتحادات المتوسطة التلامس فى اللعب، حيث تم وضعه فى خطة عودة التدريبات فى الفترة من بداية شهر يوليو واستئناف النشاط 1 أغسطس.

ومن جانبه أكد إيهاب عزمى عضو مجلس إدارة اللحنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة على إلتزام الإتحاد بتطبيق الإجراءات الإحترازية و البروتوكولات المرسلة من قبل وزارة الشباب و الرياضة و اللجنة الأولمبية فى عودة النشاط مجددا حفاظا على سلامة اللاعبين و الأجهزة الفنية و الإداريين .

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