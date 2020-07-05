شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لاعبو الزمالك يخضعون لقياسات طبية فى إحدى المستشفيات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع عدد من لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، لقياسات طبية فى إحدى المستشفيات الخاصة، تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق برئاسة الدكتور محمد أسامة، تمهيداً للعودة إلى تدريبات القلعة البيضاء، وحدد الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، نهاية الأسبوع الجارى موعدًا لانطلاق المعسكر المغلق الخاص بالفريق، المقرر إقامته فى مدينة برج العرب، حيث سيدخل الفريق معسكره أحد يومى الخميس أو الجمعة المقبلين، استعداداً لعودة المنافسات الكروية خلال الفترة المقبلة، ويتحدد اليوم النهائى لدخول المعسكر وفقًا لنتائج المسحة الثانية الخاصة بفيروس كورونا؛ التى سيجريها الفريق بعد غد، الثلاثاء، فى مقر النادى.

و قام الجهاز الطبى للزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، بتقسيم اللاعبين على مجموعتين أمس، السبت، للخضوع لقياسات بدنية وطبية للوقوف على كافة المستجدات التى تخص حالة كل لاعب من الناحية الطبية والبدنية، إلى جانب عدم وجود تزاحم خلال إجراء تلك القياسات.

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وتأتى تلك القياسات بعدما أجرى الجهاز الفنى والإدارى والطبى واللاعبون بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك المسحة الأولى لكورونا بمقر النادى، بينما حدد الجهاز الطبى لنادى الزمالك، الثلاثاء المقبل، موعدًا لخضوع لاعبى الفريق للمسحة الثانية، كما أفاد الدكتور محمد أسامة بأن محمد عواد حارس الفريق، سيخضع بشكل كبير للمسحة الثالثة له مع باقى اللاعبين يوم الثلاثاء، بعد سلبية المسحة الثانية التى أجراها الحارس عقب إصابته بفيروس كورونا، حيث أجرى تحليلا منفردًا كشف إصابته بفيروس كورونا قبل أن يقوم بالخضوع لمسحة ثانية أكدت سلبية التحاليل الخاصة به.

ويفضل الفرنسى كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عزل اللاعبين فى معسكر مغلق بعد تلك المسحة، من أجل الحفاظ على سلامتهم إلى جانب بدء تنفيذ البرامج البدنية والفنية لرفع المعدلات الخاصة بهم بعد فترة طويلة من توقف النشاط الكروى، الذى دام لعدة أشهر منذ شهر مارس الماضى، وذلك بعدما خضع اللاعبين للمسحة الأولى الجمعة الماضى، وذلك فى مقر النادى، ثم خضع اللاعبين لقياسات بدنية وطبية وذلك فى أحد المراكز المتخصصة فى مدينة 6 أكتوبر، أمس، السبت، وذلك من أجل الوقوف على حالتهم بصورة كاملة قبل خوض التدريبات فى المعسكر المقرر إقامته فى برج العرب.