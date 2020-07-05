شكرا لقرائتكم خبر عن خضوع لاعبى دجلة والجهاز الفنى للمسحة الطبية الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع اليوم الأحد، لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، والجهاز الفنى والإدارى لإجراء المسحة الطبية الثالثة، للتأكد من عدم إصابة أى منهم بفيرس كورونا، حيث كانت أثبتت المسحة الثانية إصابة أحد اللاعبين بالفيروس، وتم تعطيل التدريبات الجماعية لمدة يومين بسبب ظهور تلك الحالة، قبل أن يعود الفريق لاستئناف مرانه الجماعى بشكل طبيعى وأجرى اليوم المسحة الثالثة.

وجاءت نتيجة المسحة الطبية الأولى التى خضع لها اللاعبون الجهاز الفنى والإدارى "سلبية" لاسيما أنه كان هناك شك فى إصابة بعض اللاعبين والجهاز الفنى بالفيرس بناءً على تحليل الدم، إلا أن المسحة الأولى أكدت سلبية جميع العينات، وقبل إجراء المسحة الثانية كان هناك شك فى إصابة 5 من اللاعبين بعد مخالطتهم للاعبون مصابون فى أندية أخرى، إلا أن النتيجة أثبتت إصابة لاعب واحد فقط، وسلبية مسحات الآخرين.

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ودعا ماجد سامى مالك أندية وادى دجلة، بعدها اللاعبين والجهاز الفنى لعقد جلسة، لرسم خطة المرحلة المقبلة، وتحديد الأساليب التى سيتم السير عليها، خاصة بعدما اكتشف إصابة أحد اللاعبين بالفيرس.

ويواصل الفريق الدجلاوى تدريباته الجماعية بشكل طبيعى مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيرس كورونا،لاسيما وأن اليونانى نيكوديموس بابافاسيليو يسعى لإستعادة اللياقة البدنية للاعبين فى أسرع وقت وقبل عودة استئناف مسابقة الدورى لتحسين وضع الفريق فى جدول المسابقة.