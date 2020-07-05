شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يشترط الحصول على 2 مليون دولار لتسويق عبد الرحمن مجدى خارجيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسئولو نادى الإسماعيلى شروطهم، من أجل الموافقة على تسويق عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الفريق الكروى الأول خارجيًا، وذلك بعد أن تلقى اللاعب عروض للإحتراف الخارجى، من بينها قضاء فترة معايشة مع فريق أياكس أمستردام الهولندى، وذلك عن طريق وكيل أحد شركات التسويق الأجنبية، والتى اهتمت بتسويق لاعب الدراويش بعد متابعته بشكل جيد، وأثبت عبد الرحمن إنه صاحب موهبة كبيرة تؤهله للاعب فى الدوريات الأوروبيىة.

واشترط الإسماعيلى على وكيل شركة التسويق الأجنبية، أن يكون العرض الذى يتلقاه اللاعب لا يقل عن 2 مليون دولار من أجل الموافقة على رحيله، خاصة وإنه يعد من الأعمدة الأساسية للفريق، إلا أن العروض التى يمتلكها وكيل شركة التسويق أقل من تلك القيمة، ومن المنتظر أن يصل الطرفان لحل وسط، حيث أن اللاعب مازال مرتبطًا بعقد سارى مع الإسماعيلى، ولا يحق له الرحيل بدون موافقتهم.

وفى وقت سابق، رشح عضو بلجنة التخطيط بالأهلى عبد الرحمن مجدى نجم الإسماعيلى ومنتخبنا الأولمبى ليكون بديلاً لرمضان صبحى حال توصل ناديه لاتفاق بخصوص ضمه مع إدارة الدراويش، ويُجيد عبد الرحمن مجدى اللعب فى مركزى الجناح الأيمن والأيسر المهاجم كما أنه يمتاز بتسديداته القوية واستغلاله الفرص داخل منطقة الجزاء.

فى سياق أخر، وبعد توقف طال لـ 100 يوم، بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، عاد فريق الإسماعيلى لخوض تدريباته الجماعية التى انطلقت مساء أمس السبت، وقام الجهاز الإداري مؤخراً بتوزيع الأدوات الخاصة بكل لاعب والتي سيتم استخدامها في التدريبات، على أن يكون كل لاعب مستعدا للنزول إلى أرض الملعب والمشاركة في التدريبات منذ وصوله لمقر النادي.