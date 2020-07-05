شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أغسطس سحب مسحة كورونا لمنتخب الجودو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الجودو، برئاسة مطيع فخر الدين، إجراء مسحات كورونا للاعبى المنتخب 3 أغسطس المقبل، كمسحة أولى، بينما تحدد يوم 8 أغسطس موعداً للمسحة الثانية، على أن يدخل المنتخب معسكرا مغلقا بالمركز الأولمبى بعد ذلك، لبدء النشاط رسميا، خاصة أن الجودو من الألعاب التلامسية.

جاء تحديد الموعد وفقا لما اتفقت عليه لجنة الخبراء بالاتحاد وكذلك لجنة عودة النشاط، خاصة أنه إذا تم بدء المسحات والتدريبات منتصف يوليو ستأتى إجازة عيد الأضحى، وبالتالى لن يكون فائدة من المسحة التى سيخضعون لها .

وطبع الاتحاد كتيب الإرشادات الطبية والإجراءات الاحترازية، والذى يضم تعليمات عودة النشاط الرياضى، وفقا لما أعلنته وزارة الرياضة، كما سيتم توزيع الكتيب على المنتخبات و الأندية، ومن المقرر أن يتم إرسال الكتيب إلى الهيئات أعضاء الجمعية العمومية فور طباعته، ليكونوا على استعداد لعودة النشاط، مع تطبيق التعليمات التى تم إعلانها من مسئولى الوزارة ومجلس الوزراء .

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كما قرر الاتحاد شراء جهاز ترمومتر حرارى لقياس درجة الحرارة، والكشف المبكر عن فيروس كورونا، وذلك قبل بدء النشاط الرياضى، المقرر له بداية يوليو المقبل .

كان اتحاد الجودو قرر إجراء تحليل ومسحة كورونا للاعبى المنتخب قبل عودة النشاط الرياضى للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم من الفيروس، وحفاظا على صحة وسلامة باقى اللاعبين المحيطين بهم فى التدريبات والمنافسات .

وأكد مطيع فخر الدين أن خضوع اللاعبين للمسحة يأتى ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالاتحاد، فى ظل اندراج الجودو ضمن الألعاب التلامسية، ووفقا لتوجيهات وزارتى الصحة والشباب والرياضة من أجل ضمان السلامة للجميع، قبل انطلاق التدريبات والاستعداد للمرحلة المقبلة.