شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطلب تقرير كامل عن كل لاعب بالزمالك قبل خوض التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك من الجهاز المعاون اعداد ملف كامل عن حالة كل لاعب وعرضه عليه قبل خوض الفريق التدريبات الجماعية استعدادا لمباراة الرجاء في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا والمقرر لها منتصف سبتمبر المقبل، وطلب كارتيرون أن يشمل الملف نتيجة القياسات البدنية والطبية التي خضع لها اللاعبون علي مدار الأيام الجارية

وخضعت المجموعة الثانية من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقياسات طبية وفحوصات اليوم بأحدى المستشفيات الخاصة بمدينه 6 أكتوبر تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي ومعه معاونيه ابراهيم عنبة و محمد الششتاوي ، حيث خضع محمد حسن ومحمود عبدالعزيز ومحمد عبدالشافي وحازم إمام ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وعمر السعيد ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبدالسلام، للقياسات على مدار اليوم على أن يقوم باقي اللاعبين بخوض القياسات غداً.

وأكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق أن القياسات تتم على أعلى مستوى، مشيراً إلي أن الجميع خضع لقياسات طبية وبدنية، وفحوصات على القلب، كذلك وزن الجسم، وقوة العضلات، وصورة دم كاملة.

وأضاف أن كل لاعب قام بعمل القياسات والفحوصات بشكل منفصل دون وجود تجمعات على مدار ساعات اليوم بدءً من الصباح وحتي المساء، من خلال تقسيم الفريق إلى مجموعات على مدار 3 أيام بدءً من أمس وحتى غداً.

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فيما كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن آخر التطورات الخاصة بالحالتين المصابين بفيروس كورونا المستجد، في ظل إجراء المسحة الأولي التي خضع لها الفريق أول أمس .

حيث أكد طبيب الفريق في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي أن الثنائي بحالة صحية طيبة مشيراً إلى أنه يتابع الأعراض والحالة الصحية لهما بشكل مستمر، خاصة في ظل عدم وجود أعراض عليهما .

وأضاف أسامة أنه تم عمل بروتوكول علاجي وعزل منزلي للثنائي ومتابعتهم لحين إنتهاء فترة العزل لمدة أسبوعين وتعافيهما .